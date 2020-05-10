Убийство 13-летней девочки в Харькове: камеры зафиксировали неизвестного мужчину

На момент убийства 13-летней Кристины под Харьковом в доме было по меньшей мере четверо человек: Татьяна – мать, сама девочка, брат Татьяны Антон и брат Кристины Алексей. Однако, камеры видеонаблюдения зафиксировали еще одного мужчину.

Кто он и что делал, пока неизвестно, сообщается в сюжете ТСН. Соседи рассказали журналистам, что в доме, где жили подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Пьянова и погибшая девочка, проживали еще и родственники женщины.

"Семья неблагополучная. Их там было всегда много. Многодетная у них была семья. Там один брат, которого убили. Потом брат сейчас – он пьет. Ну, хороший такой, положительный. Один брат – глухонемой [Антон]. Родители – пьют.

Бедность всегда у них была. Даже говорили, что кто-то набрал кредитов и дом под залогом был, хотели забрать", – рассказала соседка Елена.

Убитая 13-летней Кристина Коллаж

Другая соседка, депутат местного совета Татьяна Пантелеева добавила, что на роботе Пьянова в день убийства дочери подозрений не вызвала. Она вернулась домой около 23:00.

"Кристина ее встретила, пришла домой. А через час уже вышла с головой, то есть в течение полчаса она ее убила, порезала", – сказала соседка.

По камерам видно, что Татьяна гуляла с пакетом с головой дочери внутри и ножом всю ночь. Только под утро она разделась. Расстояние от дома Татьяны до места ее задержания – около шести километров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!