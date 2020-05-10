Убийство 13-летней девочки в Харькове: камеры зафиксировали неизвестного мужчину

На момент убийства 13-летней Кристины под Харьковом в доме было по меньшей мере четверо человек: Татьяна – мать, сама девочка, брат Татьяны Антон и брат Кристины Алексей. Однако, камеры видеонаблюдения зафиксировали еще одного мужчину.
Кто он и что делал, пока неизвестно, сообщается в сюжете ТСН. Соседи рассказали журналистам, что в доме, где жили подозреваемая в убийстве дочери Татьяна Пьянова и погибшая девочка, проживали еще и родственники женщины.
"Семья неблагополучная. Их там было всегда много. Многодетная у них была семья. Там один брат, которого убили. Потом брат сейчас – он пьет. Ну, хороший такой, положительный. Один брат – глухонемой [Антон]. Родители – пьют.
Бедность всегда у них была. Даже говорили, что кто-то набрал кредитов и дом под залогом был, хотели забрать", – рассказала соседка Елена.
Убитая 13-летней Кристина
Коллаж
Другая соседка, депутат местного совета Татьяна Пантелеева добавила, что на роботе Пьянова в день убийства дочери подозрений не вызвала. Она вернулась домой около 23:00.
"Кристина ее встретила, пришла домой. А через час уже вышла с головой, то есть в течение полчаса она ее убила, порезала", – сказала соседка.
По камерам видно, что Татьяна гуляла с пакетом с головой дочери внутри и ножом всю ночь. Только под утро она разделась. Расстояние от дома Татьяны до места ее задержания – около шести километров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Прощение с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.
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