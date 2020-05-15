Татьяна Пьянова, которая подозревается в убийстве 13-летней дочки в Харькове, незадолго до гибели дочери убрала из дома иконы и завесила зеркала в доме.

Об этом "Сегодня" рассказали соседи, которые опасаются, что Пьянову суд отпустит под домашний арест.

Сейчас Пьянова находится в СИЗО, но 28 мая Апелляционный суд Харькова планирует рассмотреть апелляционную жалобу адвоката. Сторона защиты намерена просить домашний арест, мотивируя тем, что у правоохранителей нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.

"Мне как депутату звонят люди и интересуются, не отпустит ли ее суд под домашний арест. Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее", – сообщила депутат местного совета Татьяна Пантелеева.

Также она добавила, что незадолго до убийства Пьянова отдала своему брату иконы, которые были в ее доме. А соседка подозреваемой сказала, что она накрыла черной материей зеркало в доме.

"Она сняла иконы у себя в доме, но попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. Затем накрыла черной материей зеркало", – поделилась соседка Светлана.

Брат Пьяновой Алексей отметил, что считает сестру невиновной: "Я не верю, что Таня убила дочку. Я видел, как сестра любит и обожает дочку".

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