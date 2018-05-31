Убийства на Майдане: американские криминалисты доказали вину "Беркута"

Американская компания SITU Research воссоздала при помощи компьютерных технологий гибель трех активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Выводы криминалистов доказали, что протестующих убивали бойцы украинского спецподразделения "Беркут" с баррикад на Институтской улице. Об этом говорится в материале New York Times, передает LB.ua.

Для восстановления обстоятельств стрельбы использовался видеоархив Эвелины Нефертари с Западной Украины. При помощи лазерных сканеров была создана точная 3D-модель Институтской улицы, где разворачивались события. Также, криминалисты изучили материалы судмедэкспертов.

Так, убийство Игоря Дмитрова были сняты на три камеры: две со стороны протестующих, одна - правоохранителей. Одна из записей зафиксировала звук выстрела, после которого упал активист. Эксперты определили примерное расстояние стрелка от камеры, а компьютерное моделирование обозначило направление.

Кроме того, на других видеозаписях видно дым. Также зафиксирован сам стрелок на милицейских баррикадах. Он находился именно в том месте, откуда велся огонь.

Также, еще двух активистов - Андрея Дигдаловича и Юрия Паращука - убили сотрудники милиции с баррикад. В компании назвали свою работу банальной.

"Все, что мы пытаемся сделать, - это взять и так довольно очевидное и сделать его совершенно четким, поместив в пространство", - сообщил руководитель компании Брэд Сэмюэлс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГПУ передала в суд уголовное производство по руководителю одного из управлений Национальной гвардии в рамках расследования преступлений против участников Евромайдана.