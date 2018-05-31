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Убийства на Майдане: американские криминалисты доказали вину "Беркута"

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Американская компания SITU Research воссоздала при помощи компьютерных технологий гибель трех активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Выводы криминалистов доказали, что протестующих убивали бойцы украинского спецподразделения "Беркут" с баррикад на Институтской улице. Об этом говорится в материале New York Times, передает LB.ua.

Для восстановления обстоятельств стрельбы использовался видеоархив Эвелины Нефертари с Западной Украины. При помощи лазерных сканеров была создана точная 3D-модель Институтской улицы, где разворачивались события. Также, криминалисты изучили материалы судмедэкспертов.

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Так, убийство Игоря Дмитрова были сняты на три камеры: две со стороны протестующих, одна - правоохранителей. Одна из записей зафиксировала звук выстрела, после которого упал активист. Эксперты определили примерное расстояние стрелка от камеры, а компьютерное моделирование обозначило направление.

Кроме того, на других видеозаписях видно дым. Также зафиксирован сам стрелок на милицейских баррикадах. Он находился именно в том месте, откуда велся огонь.

Также, еще двух активистов - Андрея Дигдаловича и Юрия Паращука - убили сотрудники милиции с баррикад. В компании назвали свою работу банальной.

"Все, что мы пытаемся сделать, - это взять и так довольно очевидное и сделать его совершенно четким, поместив в пространство", - сообщил руководитель компании Брэд Сэмюэлс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГПУ передала в суд уголовное производство по руководителю одного из управлений Национальной гвардии в рамках расследования преступлений против участников Евромайдана.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на Обозревателе.

Тема
Евромайдан
Место
Украина
Объекты
Беркутрасследованиеубийство
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