"Убьет, сколько нужно": Портников обратился к Зеленскому из-за Путина

Президент России Владимир Путин для возвращения Украины под свой контроль пойдет на неограниченное количество убийств украинцев.

Поэтому, призывая агрессора к миру, президент Украины Владимир Зеленский не должен забывать об этом факте, пишет журналист Виталий Портников на "Эспрессо".

Он акцентировал внимание на том, что, если Путину все равно на трагедию со взрывом ракеты под Севередвинском и на протесты в Москве, то к массовой гибели защитников Украины во время "перемирия" он тем более равнодушен.

"Если Путину не жаль россиян – жертв его собственных милитаристских экспериментов – то почему ему должно быть жаль нас с вами? Это вопрос, который должен был бы задать себе прежде всего украинский президент. Владимир Зеленский постоянно обращается к Путину с призывами договориться, прекратить войну, остановить кровопролитие – а в ответ его только вышучивают", – возмутился Портников.

Журналист отметил, что такое поведение украинского президента нельзя списывать на искреннее непонимание самой сути политических процессов. Ведь политик должен уметь брать на себя ответственность за жизни людей и, самое главное, эти жизни он обязан ценить.

Другая линия поведения, уверен Портников, свойственна только авторитарным правителям, которым никого и ничего не жаль, включая собственных детей. Доказательством этого, напомнил он, являются цифры потерь СССР во Второй мировой войне и факт гибели на ней сына предводителя распавшейся империи Иосифа Сталина.

Виталий Портников "Антикор"

"Путин убьет ровно столько украинцев, сколько ему будет необходимо для достижения своей главной цели – восстановления контроля России над Украиной и интеграции украинских земель в империю. И Зеленский, и сторонники Зеленского должны это понять: убьет столько, сколько необходимо, и даже больше. И не будет спрашивать, кто голосовал за Зеленского, а кто за Порошенко или Бойко. Дети избирателей Зеленского могут оказаться в одних могилах с детьми избирателей Порошенко или Бойко. Да и сами избиратели тоже", – предупредил Портников.

Поэтому, подытожил журналист, если Зеленский действительно думает не о смерти, а о жизни украинцев, то ему следует заниматься не умиротворением агрессора, а организацией сопротивления агрессору.

"Для того, чтобы усилить это сопротивление, у нового президента будут все инструменты – большинство в парламенте, свое правительство, свои силовики. И кредит доверия общества. Что еще нужно? Война с Россией все равно будет главным содержанием президентского срока Владимира Зеленского. Не потому, что этого хочет Зеленский. А потому, что этого хочет Путин", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цимбалюк уверен, что российским оккупантам все равно, сколько русскоязычных граждан погибнет от войны в Украине. Поэтому нашей стране не стоит надеяться на то, что Россия сменит свою воинственную риторику и пойдет на примирение. На ситуацию не повлияет даже смена власти в стране-агрессоре.

Единственным способом обеспечить свою безопасность является непрерывная работа над новым вооружением для отпора врагу и готовность бороться с ним.

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