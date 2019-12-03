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3 декабря • обновлено в 14:10
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У жены редактора "Лиги смеха" нашли крупный бизнес в Крыму

2.4т
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У супруги главного редактора шоу "Лига смеха", идея создания которого принадлежит нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, Андрея Чивурина – Ларисы – нашли бизнес в аннексированном Россией Крыму.

Оказалось, что через оффшорные фирмы она владеет пансионатом в Ялте. Об этом стало известно из расследования изданий "Настоящее Время" и "Муниципальный сканер".

Отмечается, что ялтинский пансионат "Севастополь", с прекрасным видом на Черное море, предлагает номера от 6000 рублей или 100 долларов за ночь. Прямым владельцем ООО "Пансионат Севастополь" (99% акций) указана кипрская компания TMM Real Estate Development Public Limited.

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Жена директора "Лиги Смеха" Андрея Чивурина владеет бизнесом в Крыму

Жена директора "Лиги Смеха" Андрея Чивурина владеет бизнесом в Крыму

По данным расследователей, Ларисе Чивуриной в этой фирме принадлежат 0,2% акций. Кроме того, бизнес-леди владеет 99,5% акций TMM Holdings Limited – та в свою очередь контролирует большую часть ценных бумаг пансионата.

Формально считается, что после аннексии Крыма он был продан российскому ООО, а также внесен в реестр юридических лиц и подает отчеты в налоговую службу именно РФ.

Бенефициарами бизнеса, утверждают расследователи, остались бывшие собственники. При этом в схеме владения якобы появилась европейские компании.

"Чивурина и бизнес-партнеры отвергают, что ведут на полуострове деятельность, и отрицают, что контролируют работу пансионата. Они также не комментируют информацию о том, что кипрская TMM Real Estate Public Limited вложила более миллиона долларов в крымскую компанию", – отмечается в статье.

У жены редактора "Лиги смеха" нашли крупный бизнес в Крыму

Настоящее Время

Также расследователи подчеркнули, что ранее знаменитый юморист и главред популярного в Украине шоу "Лига смеха" Андрей Чивурин утверждал, будто бы после аннексии Крыма он с семьей туда ни разу не ездил.

"Честно, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу обилие триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниям", – говорил он в одном из интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Ирина Борзова, являющаяся женой главы Госуправделами Сергея Борзова, до 26 августа 2019 года вела бизнес в оккупированном Крыму. Об этом 2 декабря заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Лига смеха
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот так! предлагаю аксенову конфисковать бизнес. чтобы жене слуги и самому слуге, неповадно было! а то одной жопой на 2 базара. курва!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так Крым - це Украiна. В чём проблема иметь там бизнес?
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семенов Александр
семенов Александр
ЦЭЗРАДОПЭРЭМОГА !!!
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