У жены редактора "Лиги смеха" нашли крупный бизнес в Крыму

У супруги главного редактора шоу "Лига смеха", идея создания которого принадлежит нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, Андрея Чивурина – Ларисы – нашли бизнес в аннексированном Россией Крыму.

Оказалось, что через оффшорные фирмы она владеет пансионатом в Ялте. Об этом стало известно из расследования изданий "Настоящее Время" и "Муниципальный сканер".

Отмечается, что ялтинский пансионат "Севастополь", с прекрасным видом на Черное море, предлагает номера от 6000 рублей или 100 долларов за ночь. Прямым владельцем ООО "Пансионат Севастополь" (99% акций) указана кипрская компания TMM Real Estate Development Public Limited.

Жена директора "Лиги Смеха" Андрея Чивурина владеет бизнесом в Крыму

По данным расследователей, Ларисе Чивуриной в этой фирме принадлежат 0,2% акций. Кроме того, бизнес-леди владеет 99,5% акций TMM Holdings Limited – та в свою очередь контролирует большую часть ценных бумаг пансионата.

Формально считается, что после аннексии Крыма он был продан российскому ООО, а также внесен в реестр юридических лиц и подает отчеты в налоговую службу именно РФ.

Бенефициарами бизнеса, утверждают расследователи, остались бывшие собственники. При этом в схеме владения якобы появилась европейские компании.

"Чивурина и бизнес-партнеры отвергают, что ведут на полуострове деятельность, и отрицают, что контролируют работу пансионата. Они также не комментируют информацию о том, что кипрская TMM Real Estate Public Limited вложила более миллиона долларов в крымскую компанию", – отмечается в статье.

Настоящее Время

Также расследователи подчеркнули, что ранее знаменитый юморист и главред популярного в Украине шоу "Лига смеха" Андрей Чивурин утверждал, будто бы после аннексии Крыма он с семьей туда ни разу не ездил.

"Честно, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу обилие триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниям", – говорил он в одном из интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Ирина Борзова, являющаяся женой главы Госуправделами Сергея Борзова, до 26 августа 2019 года вела бизнес в оккупированном Крыму. Об этом 2 декабря заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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