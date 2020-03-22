"У Зеленского появился свой "Свинарчук": СБУ призвали проверить Радуцкого

Служба безопасности Украины должна проверить информацию о возможных уголовных правонарушениях народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.

Такое мнение высказал в Facebook политический эксперт Александр Кочетков. Эксперт отметил, что Радуцкий, который возглавляет комитет Верховной Рады по здравоохранению и является доверенным лицом президента Зеленского, стал главным человеком в украинской медицине - выше профильного министра.

"О Михаиле сообщают, что он имел отношение к продаже и вывозу за рубеж значительной части медицинских масок из Госрезерва, что он в доле от принятия решения по упрощенной закупке медикаментов, что сын Радуцкого сейчас удачно торгует респираторами и прочими медицинскими вещами по спекулятивным ценам", - пишет он.

Михаил Радуцкий rbc.ua

Кочетков подчеркнул, что ситуация с Радуцким напоминает коррупционный скандал с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским (Свинарчуком) и его сыном-бизнесменом.

"У меня, скажем так, хватает информации о деятельности Михаила Радуцкого до депутатского периода, времен клиники "Борис" и ее продажи. И характеризуют его как крайне жадного и совершенно беспринципного, непорядочного человека. Поэтому могу допустить, что распространяемая информация имеет под собой основания", - заявил эксперт.

"СБУ или ГБР должны срочно разобраться в ситуации и дать убедительный ответ обществу. Либо наказание должен понести Михаил Радуцкий, либо его обвинители. Потому что неопределенность бросает тень на президента Зеленского, который сегодня по должности воплощает надежду украинцев на преодоление эпидемии и кризиса", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепу от "Слуги народа", главе медицинского комитета Верховной Рады Михаилу Радуцкому предложили стать швеей и пошить медицинские маски для больниц.

Отметим, что Михаил Радуцкий, отвечающий в Зе-команде за медицину, проигнорировал все меры и шаги по предотвращению распространения коронавируса.

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