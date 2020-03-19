Смертная казнь и штраф в $700 тысяч: у Зеленского показали наказания за нарушения карантина

В команде президента Украины Владимир Зеленского сообщили, какое наказание несут граждане разных стран за нарушение карантина.

Как передает Телеграм-канал "Команда Зеленского", в разных государствах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Уже неделю Украина фактически живет в условиях карантина. За нарушение его режима введена административная и уголовная ответственность. И даже уже есть несколько десятков составленных правоохранительными органами протоколов. А как в мире наказывают тех, кто не соблюдает противовирусного карантина?" – отмечено в сообщении.

Карантин в Украине

Например, в Китае за нарушение карантина предусмотрен тюремный срок от 10 лет до пожизненного. А за сокрытие симптомов коронавируса – смертная казнь.

В Италии – до трех месяцев тюрьмы, Южная Корея – до одного года лишения свободы и штраф около 8 тысяч долларов. В Сингапуре грозит тюрьма до 6 месяцев или же штраф около 7 тысяч долларов.

В Израиле за нарушение карантина лишат свободы от 3 до 7 лет, а в Узбекистане – до 8 лет. В Чехии предусмотрен штраф 100 тысяч евро.

В Канаде за риск распространения коронавируса предусмотрен тюремный срок до 3 лет или штраф в 700 тысяч долларов. В США – 9 месяцев тюрьмы или около 10 тысяч долларов.

Телеграм-канал "Команда Зеленского"

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса.

Ранее советник министра внутренних дел Иван Варченко сообщил, что в Украине в ближайшие дни для борьбы с коронавирусом COVID-19 могут быть приняты меры чрезвычайного положения.

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