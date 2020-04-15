У Зеленского отреагировали на задержание "украинских агентов" в Крыму

Задержание в Крыму так называемой "украинской разведгруппы" является провокацией со стороны оккупационной власти полуострова.
С таким заявлением выступили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, которое обнародовано на его странице в Facebook.
"Российская оккупационная власть очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", – сказано в сообщении.
В представительстве президента призвали Россию "прекратить нарушение прав человека в Крыму и Севастополе", а также "освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и обеспечить полное соблюдение обязательств как страны-оккупанта в соответствии с международным правом".
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля стало известно о задержании в Крыму "украинской разведгруппы", которая якобы пыталась организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, а также завербовать россиян.
В ФСБ заявили, что в ее состав входила завербованная российская военнослужащая, а организатором является начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсоне.
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