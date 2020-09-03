ОП о протесте из-за судьи Вовка: у Зеленского нет полномочий вмешиваться в скандал

Согласно полномочиям, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права вмешиваться в скандал с судьями Окружного административного суда Киева, а также решение Высшего совета правосудия не отстранять главу ОАСК Павла Вовка.

Об этом сказано в заявлении Офиса президента, распространенном 3 сентября в соцсетях после митинга под зданием ОП. Протестующие требовали реакции главы страны на ход расследования.

"Конституцией Украины установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Это уже неоднократно толковалось в решениях Конституционного суда и объяснялось в многочисленных комментариях экспертов-юристов", – подчеркнула пресс-служба Зеленского.

Уточняется, что президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Кроме того, президент не может отменять действие презумпции невиновности.

"Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более", – отметили в ОП.

У Зеленского добавили, что "взяли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия".

Протестующий под ОП. 24 Канал

3 сентября под зданием Офиса президента устроили перформанс "Да послушай ты уже те пленки", пишет "24 Канал". Речь идет о записях, которые ранее обнародовало НАБУ и которые могут свидетельствовать о коррупции и попытке захватить власть ОАСК.

На акции демонстранты одели маски волков и обмотали человека с маской Зеленского пленкой. Протестующие требовали реакции президента на скандал с киевскими судьями.

Активисты пришли на акцию в масках. 24 Канал

Перформанс под стенами ОП. 24 Канал

Люди требовали реакции Зеленского. 24 Канал

"Судьи ОАСК, фактически, на этих пленках обсуждают захват власти, управление государственными органами, рассказывают о том, что им принадлежит как и ОАСК, так и Конституционный суд. То есть, фактически, управляют обоими судами", – заявила активистка Екатерина Бутко.

Часть активистов держала в руках распечатанную расшифровку "пленок Вовка". 24 Канал

Она утверждала, что президент является единственной персоной, который может ликвидировать ОАСК. Именно этого прежде всего требовали протестующие.

Сообщение пресс-службы ОП в Telegram. Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.

Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.

1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности.

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