На самолете "Мрия", который доставил в Украину медицинские товары и из-за которого в сети вспыхнул скандал, часть груза была гуманитарной, а другая часть – приобретена на средства коммерческих структур для продажи.

Такое заявление относительно самолета и товаров сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской правде".

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет ("Мрия". – Ред.) оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи", – подчеркнул Тимошенко.

У Зеленского отреагировали на скандал с масками из "Мрии". Иллюстрация

Он также добавил, что гуманитарный груз везли именно для того, чтобы раздавать его больницам и другим учреждениям, которые в этом нуждаются.

Как написала пресс-служба ОПУ, Тимошенко в эфире телеканала ZIK рассказал, что в течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи.

По его словам, сначала Украина законтрактовала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей. Но это были одноразовые поставки, которых было недостаточно. Уже позже было налажено так называемый воздушный мост, который дал возможность завозить медсредства на постоянной основе. Речь идет о:

Первый вид таких грузов – это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась за средства украинского бизнеса из специальных фондов.

Второй вид – это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.

Третий вид – товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности от аптечных сетей и ритейлеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла и о "Мрие".

В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

В письме он указал, что недавно самолет "Мрия" уже доставил большую партию таких товаров.

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