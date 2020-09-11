У Зеленского отреагировали на смягчение статьи бывшей чиновнице ОП

В Офисе президента прокомментировали изменение квалификации в уголовном производстве против бывшей чиновницы ОП Светланы Кондзели со взяточничества на мошенничество.

Как сообщается в Telegram-канале представительства главы государства, фигурантку расследования не назначала действующая власть.

"Помня, что расследование фактов коррупции в высших органах государственной власти всегда вызывает общественный резонанс и интерес международных партнеров Украины, хотим отдельно напомнить, что Светлана Кондзеля не назначалась в Офис действующей властью. Однако ее пример должен стать ответом для тех, кто еще сомневается, стоит ли в нашей стране соблюдать закон", – подчеркнули в ОП.

Также у Зеленского заявили, что они не терпят коррупцию и взяточничество в любых проявлениях.

"Наоборот – к госслужащим, которые обеспечивают деятельность главы государства, действуют строгие требования прозрачности и добросовестности. Потому что президент – это гарант соблюдения Конституции, законов, прав и свобод в государстве", – сказано в сообщении.

Telegram Офиса президента.

Ранее OBOZREVATEL писал, что антикоррупционные органы Украины изменили квалификацию уголовного производства против бывшей чиновницы Офиса президента Светланы Кондзели и экс-заместителя министра культуры Виктории Лесничей со взяточничества на мошенничество.