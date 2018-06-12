У Запада есть для Путина крайние меры - Слава Рабинович

Санкции, которые будут применены Западом против России в случае масштабных военных действий РФ на территории Украины, будут "чрезвычайно жесткими"; они могут "очень сильно ускорить конец путинского режима".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Любые действия России против Украины и на территории Украины будут тут же встречены не только жесткой обороной со стороны Украины, но и самыми жесткими санкциями со стороны мирового сообщества", - заявил он.

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"Причем, это будет не какой-то там беззубый комплекс мер, который был введен при аннексии Крыма. Я думаю, что при таком сценарии можно ожидать чрезвычайно жестких санкций. А санкции такого порядка не просто расшатывают путинский режим – они могут очень сильно ускорить его конец", - уверен блогер.

В этом контексте он предположил "введение огромного числа персональных санкций против еще большего количества физлиц из того доклада, который был опубликован для Конгресса США, частичное или полное эмбарго в каких-то областях на экспорт российских энергоносителей".

По оценкам Рабиновича, "эти крайние меры держатся западным сообществом в кармане на тот случай, если Путин – неадекватный психопат – введет свои танки в условный Будапешт".

Как писал OBOZREVATEL, во время "прямой линии" Путин пояснил, что сдерживает мир от Третьей мировой войны.