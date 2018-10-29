У замминистра юстиции провели обыски: найден ряд улик

Правоохранители провели обыски в квартире экс-заместителя министра юстиции Павла Мороза по делу по взяткам Минюста.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источники в Министерстве юстиции. Как свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда от 17 октября 2018 года, обыск провели 4 июля 2018 года.

В частности, во время обыска изъяли гербовую печать №8 Второй Киевской государственной нотариальной конторы и штамп государственного нотариуса этой же конторы.

Павел Мороз

"По правилам, эти печати должны быть в единственном экземпляре и храниться в сейфах учреждения, которому они принадлежат. Во Второй Киевской государственной нотариальной конторе сообщили, что их печать №8 на месте", – сказано в сообщении.

Также правоохранители изъяли у экс-замминистра печати гостиницы "Дружба", фирмы Grotkal Holdings Limited (кипрская компания, владельцами которой являются две другие кипрские фирмы – Elpico Nominees limited и Elpico Trustees Limited) и печать/штамп прямоугольной формы с надписями на греческом языке.

Отмечается, что в квартире Мороза изъяли листы формата А4 с оттисками ряда украинских компаний, некоторые с печатями и записями, похожими на подпись.

"Многие из этих компаний уже несуществующие или переименованы. Это "УСК Гарант авто", ВКПП "Успех", "ООО "Гарант Авто Сервис", "ООО "Нито ЛТД", "ООО "Дил Интернешнл", "ООО "Скания Кредит Украина", "ВКПП "Властелин-2", "ООО "Мерлони Термосанитари Укр ЛЛс", "ООО "Альтком Консалтинг", "ПКФ "Альбадент Лтд", украинско-кипрское ООО "Промитеас стоунз". Также изъяли карточку идентификации клиента Moroz Pavlo № 0113421, банковский ключ в виде флеш-накопителя и 25 патронов", – пишут журналисты.

Все изъятое имущество арестовано решением суда в рамках уголовного производства.

Отмечается, что в рамках этого же уголовного производства было задержаны на взятке 200 тыс. грн сотрудницы Минюста Алиса Оскирко и Татьяна Даценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокурора ГПУ поймали "на горячем" на взятке.