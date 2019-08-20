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У зама Луценко нашли еще одну "прослушку": первые подробности

1.2т Читать материал на украинском

У генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской обнаружили еще одно несанкционированное прослушивающее спецсредство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко, отметив, что прослушку нашли в ее кабинете в 10:30 20 августа.

"Сотрудники СБУ обнаружили еще одно средство скрытого получения информации, незаконно установленное Одесским управлением НАБУ с помощью начальника Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка и двух прокуроров: Алексея Донского и Владимира Приходько", - написал он.

По словам журналиста, аппаратура была установлена ​​в конце июля 2019 году в ходе "расследования" уголовного производства по факту покушения на убийство Татьяны Черновол 25 декабря 2013 года.

Анжела Стрижевская

Анжела Стрижевская

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"Точнее, Горбатюк, Донской и Приходько воспользовались выдержками из ЕРДР по "делу Черновол", чтобы по просьбе директора НАБУ Артема Сытника обманным путем получить в Черниговском апелляционном суде решение с разрешением на проведение негласных следственных (розыскных) действий относительно Стрижевской. Таким образом Сытник надеялся собрать компромат на заместителя генпрокурора и путем шантажа заставить ее изменить позицию прокуратуры в Сарненском районном суде Ривненской области, где рассматриваются два административных протокола о совершении Сытником коррупционного правонарушения", - добавил Бойко.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии OBOZREVATEL заявила: "Я пока не могу подтвердить, или опровергнуть это заявление, жду официальную информацию. Сейчас идет проверка всех кабинетов".

Как сообщал OBOZREVATEL, первая прослушка была найдена в кабинете Стрижевской 17 августа. По данному факту СБУ расследует уголовное производство.

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Персона
Артем Сытник
Место
Украина
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Waix Alex
Waix Alex
Правильно делают.
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