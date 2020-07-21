У задержанного в Луцке Максима Кривоша изъяли оружие и гранаты. Фото арсенала

После задержания у террориста Максима Кривоша (Максима Плохого), который больше 12 часов держал в заложниках пассажиров автобуса в Луцке, было изъято огнестрельное оружие и гранаты.

Как сообщил в Telegram Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, были освобождены 13 заложников и задержан вооруженный террорист.

"Благодаря четко спланированной спецоперации, правоохранителям удалось освободить заложников и избежать жертв среди мирного населения. Пострадавших нет!" – говорится в сообщении.

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Telegram Департамента уголовного розыска

Скрин Telegram

Как писал OBOZREVATEL, около 21:40 с захваченного террористом автобуса в Луцке вышли заложники. Спецназовцы положили на землю Кривоша и заломили ему руки.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к освобождению заложников, удерживаемых в автобусе.