У задержанного в Луцке Максима Кривоша изъяли оружие и гранаты. Фото арсенала
В Нацполиции похвастались четко спланированной спецоперацией.
После задержания у террориста Максима Кривоша (Максима Плохого), который больше 12 часов держал в заложниках пассажиров автобуса в Луцке, было изъято огнестрельное оружие и гранаты.
Как сообщил в Telegram Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, были освобождены 13 заложников и задержан вооруженный террорист.
"Благодаря четко спланированной спецоперации, правоохранителям удалось освободить заложников и избежать жертв среди мирного населения. Пострадавших нет!" – говорится в сообщении.
Telegram Департамента уголовного розыска
Telegram Департамента уголовного розыска
Telegram Департамента уголовного розыска
Telegram Департамента уголовного розыска
Telegram Департамента уголовного розыска
Telegram Департамента уголовного розыска
Telegram Департамента уголовного розыска
Скрин Telegram
Как писал OBOZREVATEL, около 21:40 с захваченного террористом автобуса в Луцке вышли заложники. Спецназовцы положили на землю Кривоша и заломили ему руки.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к освобождению заложников, удерживаемых в автобусе.