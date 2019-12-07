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7 декабря • обновлено в 18:41
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"У войны жатва!" В сети показали фото трагически погибшего бойца ОС

1.6т
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В ночь на 7 декабря оборвалась жизнь водителя разведывательного взвода 2-го батальона 95-й бригады Игоря Волынца - позывной Енот.

Прощание с бойцом состоится в селе Голубовка Житомирской области 8 декабря в 11:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

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"Вновь трагическая новость... Как же так, Енот? За эти годы вы стали родными, близкими, вы стали своими. Почему???... Вечная память герою", - написала волонтер.

Игорь Волынец

Игорь Волынец

Facebook Юлии Толмачевой

В комментариях пользователи социальной сети выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. Многие знали Игоря, как смелого и позитивного человека.

"У войны жатва!" В сети показали фото трагически погибшего бойца ОС

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что вблизи села Новотроицкое Донецкой области вследствие взрыва неизвестного устройства был тяжело ранен военнослужащий из Кривого Рога.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Житомир
Теги
боец АТО смерть
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Ну,ура?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
тоже слишком близко подошел к позиции ополченцев, или галушкой поперхнулся?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Награда нашла хероя
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