"У войны жатва!" В сети показали фото трагически погибшего бойца ОС

В ночь на 7 декабря оборвалась жизнь водителя разведывательного взвода 2-го батальона 95-й бригады Игоря Волынца - позывной Енот.

Прощание с бойцом состоится в селе Голубовка Житомирской области 8 декабря в 11:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

"Вновь трагическая новость... Как же так, Енот? За эти годы вы стали родными, близкими, вы стали своими. Почему???... Вечная память герою", - написала волонтер.

Игорь Волынец Facebook Юлии Толмачевой

В комментариях пользователи социальной сети выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. Многие знали Игоря, как смелого и позитивного человека.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что вблизи села Новотроицкое Донецкой области вследствие взрыва неизвестного устройства был тяжело ранен военнослужащий из Кривого Рога.

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