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11 декабря • обновлено в 20:00
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Элитный автопарк на 9 машин: всплыли скандальные данные о начальнике новой Галицкой таможни

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Недавно назначенный руководитель Галицкой таможни Владимир Цабак для своих заграничных поездок использовал минимум 9 элитных авто, среди которых новые Porsche, Audi и Mercedes.

Расследование о главе новой таможни, сформированной на основе Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской, опубликовал журналист Евгений Плинский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Он насчитал 9 машин, которыми пользовался Цабак:

  1. Porsche Cayman 2015 года выпуска, синего цвета, на котором таможенник пересекал границу дважды в 2017 году.

  2. Porsche Carrera 2017 года выпуска (три поездки в 2018 году).

  3. Porsche Cayenne 2015 года выпуска, (две поездки).

  4. Porsche Panamera (одна поездка).

  5. Audi Q7 2015 года выпуска, коричневого цвета (одна поездка).

  6. Audi A6 2016 года выпуска (использует периодически).

  7. Mercedes-Benz B-класса 2015 года выпуска (использует периодически).

  8. Volkswagen Passat 2015 года выпуска. Это единственный автомобиль, указанный в декларации Цабака.

  9. Mercedes-Benz B-класса 2014 года выпуска (использует периодически).

Владимир Цабак и Porsche Cayman 2015

Владимир Цабак и Porsche Cayman 2015

Коллаж

Что касается Porsche Panamera, то он зарегистрирован на компанию "Интенсив", которой, как заявил Плинский, официально владеет Александр Кондра, а неофициально – Василий Костюк, которого СМИ называют главным валютным конвертатором во Львовской области.

Журналист также отметил, что мама Цабака – Ярослава Дмитриевна Цабак – является зарегистрированным частным предпринимателем и занимается перевозками.

"По оперативным данным: она осуществляет деятельность по перевозке товарно-материальных ценностей на микроавтобусах через пост "Шегени", а также на грузовых автомобилях через пост "Краковец".

В собственности Ярославы Цабак был грузовой автовоз, который осуществлял импорт автомобилей для компании "Мотолайк", – сообщил Плинский.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Евгений Плинский
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины авто расследование видео
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