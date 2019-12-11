Элитный автопарк на 9 машин: всплыли скандальные данные о начальнике новой Галицкой таможни

Недавно назначенный руководитель Галицкой таможни Владимир Цабак для своих заграничных поездок использовал минимум 9 элитных авто, среди которых новые Porsche, Audi и Mercedes.
Расследование о главе новой таможни, сформированной на основе Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской, опубликовал журналист Евгений Плинский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Он насчитал 9 машин, которыми пользовался Цабак:
Porsche Cayman 2015 года выпуска, синего цвета, на котором таможенник пересекал границу дважды в 2017 году.
Porsche Carrera 2017 года выпуска (три поездки в 2018 году).
Porsche Cayenne 2015 года выпуска, (две поездки).
Porsche Panamera (одна поездка).
Audi Q7 2015 года выпуска, коричневого цвета (одна поездка).
Audi A6 2016 года выпуска (использует периодически).
Mercedes-Benz B-класса 2015 года выпуска (использует периодически).
Volkswagen Passat 2015 года выпуска. Это единственный автомобиль, указанный в декларации Цабака.
Mercedes-Benz B-класса 2014 года выпуска (использует периодически).
Владимир Цабак и Porsche Cayman 2015
Коллаж
Что касается Porsche Panamera, то он зарегистрирован на компанию "Интенсив", которой, как заявил Плинский, официально владеет Александр Кондра, а неофициально – Василий Костюк, которого СМИ называют главным валютным конвертатором во Львовской области.
Журналист также отметил, что мама Цабака – Ярослава Дмитриевна Цабак – является зарегистрированным частным предпринимателем и занимается перевозками.
"По оперативным данным: она осуществляет деятельность по перевозке товарно-материальных ценностей на микроавтобусах через пост "Шегени", а также на грузовых автомобилях через пост "Краковец".
В собственности Ярославы Цабак был грузовой автовоз, который осуществлял импорт автомобилей для компании "Мотолайк", – сообщил Плинский.
Как писал OBOZREVATEL:
Новая Государственная таможенная служба официально заработала в Украине 8 декабря.
4 сентября руководитель ГТС Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".
Известно, что до конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.
Министерство финансов также утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram