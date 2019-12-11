Элитный автопарк на 9 машин: всплыли скандальные данные о начальнике новой Галицкой таможни

Недавно назначенный руководитель Галицкой таможни Владимир Цабак для своих заграничных поездок использовал минимум 9 элитных авто, среди которых новые Porsche, Audi и Mercedes.

Расследование о главе новой таможни, сформированной на основе Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской, опубликовал журналист Евгений Плинский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он насчитал 9 машин, которыми пользовался Цабак:

Porsche Cayman 2015 года выпуска, синего цвета, на котором таможенник пересекал границу дважды в 2017 году. Porsche Carrera 2017 года выпуска (три поездки в 2018 году). Porsche Cayenne 2015 года выпуска, (две поездки). Porsche Panamera (одна поездка). Audi Q7 2015 года выпуска, коричневого цвета (одна поездка). Audi A6 2016 года выпуска (использует периодически). Mercedes-Benz B-класса 2015 года выпуска (использует периодически). Volkswagen Passat 2015 года выпуска. Это единственный автомобиль, указанный в декларации Цабака. Mercedes-Benz B-класса 2014 года выпуска (использует периодически).

Владимир Цабак и Porsche Cayman 2015 Коллаж

Что касается Porsche Panamera, то он зарегистрирован на компанию "Интенсив", которой, как заявил Плинский, официально владеет Александр Кондра, а неофициально – Василий Костюк, которого СМИ называют главным валютным конвертатором во Львовской области.

Журналист также отметил, что мама Цабака – Ярослава Дмитриевна Цабак – является зарегистрированным частным предпринимателем и занимается перевозками.

"По оперативным данным: она осуществляет деятельность по перевозке товарно-материальных ценностей на микроавтобусах через пост "Шегени", а также на грузовых автомобилях через пост "Краковец".

В собственности Ярославы Цабак был грузовой автовоз, который осуществлял импорт автомобилей для компании "Мотолайк", – сообщил Плинский.

Как писал OBOZREVATEL:

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