У Венедиктовой промолчали о роли России в катастрофе МН17

Сайт Офиса генерального прокурора Украины напомнил о годовщине катастрофы малайзийского Boeing777 рейса МН17, который был сбит на Донбассе, но промолчал о роли России в этом.

В сообщении отмечается, что 17 июля в мире отмечают Международный день правосудия и дату принятия Римского статута, что "стало важным шагом на пути преодоления безнаказанности за военные преступления и преступления против человечности".

"Как показала трагедия рейса МН17, последствия вооруженного конфликта на территории Украины имеют значительно большие масштабы, поэтому роль международного сообщества является крайне важной. Эта трагедия нуждается в международной правовой оценке и привлечении к ответственности всех виновных", – подчеркнули у Ирины Венедиктовой, однако не уточнили, кто именно сбил самолет.

На сайте уточняется только, что сейчас продолжаются судебные слушания в Окружном суде Гааги по четырем обвиняемых в крушении рейса МН17.

В сообщении также сказано, что сейчас на рассмотрении Офиса прокурора Международного уголовного суда находится 14 сообщений по фактам серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Речь идет об умышленных убийствах, пытках, депортации или насильственном перемещении населения, умышленных нападениях на гражданское население и гражданские объекты.

Скриншот с сайта ОГП

Скриншот с сайта ОГП

Отметим, что ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что Россия практически не сотрудничала с Нидердандами по катастрофе рейса МН 17. Он привел два примера нарушения Россией ее обязательств в рамках Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины катастрофы Boeing777 на Донбассе, однако ничего не упомянул о причастности к этому России.