У Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко по делу вагнеровцев

Виктория Довгань Расследования 13:57, 6.08.2020 Обновлено: 14:53, 6.08.2020

Официальная реакция на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости визита украинского генпрокурора в Минск появится только после официального приглашения.

Так прокомментировали вероятность участия Ирины Венедиктовой в деле о задержании российских наемников ЧВК Вагнера в Офисе генерального прокурора Украины, сообщает УНН.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", – сообщили в ведомстве.

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