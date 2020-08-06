У Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко по делу вагнеровцев
Официальная реакция на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости визита украинского генпрокурора в Минск появится только после официального приглашения.
Так прокомментировали вероятность участия Ирины Венедиктовой в деле о задержании российских наемников ЧВК Вагнера в Офисе генерального прокурора Украины, сообщает УНН.
"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", – сообщили в ведомстве.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, во время которого обсудили задержанных 29 июля вагнеровцев.
Впоследствии Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разборок с задержанными боевиками ЧВК Вагнера.
Также он отметил, что не боится никаких угроз, и заверил, что все будет решаться в соответствии с законами его страны.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока власти Беларуси не подтвердила согласие на передачу наемников, воевавших на Донбассе.