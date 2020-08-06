У Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко по делу "вагнеровцев"

У Ирины Венедиктовой прокомментировали приглашение Лукашенко по делу вагнеровцев. 24 канал

Официальная реакция на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости визита украинского генпрокурора в Минск появится только после официального приглашения.

Так прокомментировали вероятность участия Ирины Венедиктовой в деле о задержании российских наемников ПВК Вагнера в Офисе генерального прокурора Украины, сообщает УНН.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", – сообщили в ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL: