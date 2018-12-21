''У Украины отберут безвиз'': на КремльТВ огласили ''сокрушительную'' новость

Депутат немецкого Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт озвучил один из популярных тезисов Кремля об Украине.

Евродепутат на русском языке сказал во время прямого включения пропагандистской программы "60 минут", что ЕС отберет безвиз, пишет украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"На "Россия-1" сегодня засветился еще один "Путин-ферштеер" ("тот, что понимает Путина") с "Альтернативы для Германии" – депутат Бундестага Вальдемар Гердт выдал на эфире "60 минут" (что характерно, на русском): " ЕС хочет аннулировать безвизовый режим для украинцев, чтобы предотвратить бегство людей из страны. ...На первый взгляд, в ЕС начали наступать первые признаки синдрома похмелья. Как два человека утром проснулись, голова болит и один другому говорит: "Лучше бы мы последнюю стопочку не пили". А то, что до этого три бутылки выпили, не смутило", – процитировал Голобуцкий.

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По словам политтехнолога, то, что "немецкий товарищ" является российским агентом, выдала привычка мыслить категориями хамского быта РФ.

"В целом это даже забавно: только окончательно перестал впихиваться тезис "Томос Украине не предоставят" – Кремль запустил свеженькое "базвиз у Украины отберут". Какие они однообразные и вообще без фантазии", – резюмировал Голобуцкий.

Внимание! Российские передачи содержат пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в эфире этой передачи российский политолог Александр Сытин вывел из себя кремлевских пропагандистов жесткой позицией по Донбассу.

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