"У твоих детей не будет мамы": всплыли детали скандального ДТП с мажором в Ривне

Сын бывшего руководителя ривненской областной инициативной группы Общественного движения "Украинский выбор" Михаила Бузинарского, Андрей сразу после скандального ДТП угрожал журналистке Инне Билецкой расправой.

О деталях инцидента, который произошел утром 11 августа в Ривне, пишет издание "Четверта влада". Мужчина спровоцировал аварию, минуя перекресток на красный сигнал светофора и врезавшись в проезжающий автомобиль. Момент аварии был снят камерой видеорегистратора одного из свидетелей.

Билецкая пыталась взять комментарий у Андрея Бузинарского. Однако, по ее словам, сперва он обругал ее вместе с другой журналисткой.

"Я пыталась взять у него комментарий еще раз, но не опубликовывала все видео этой нецензурной брани, а только его часть - без сквернословия. Это были угрозы, он обещал меня убить, обещал, что заплатит деньги ребятам, которые употребляют алкоголь и наркотики, и у моих детей "не будет мамы", - рассказала она.

Отмечается, что мужчина дважды ударил ногами по телефону журналистки, когда та снимала его на видео.

"- Ты думаешь, что ты будешь всю жизнь ездить и тебе ничего не будет?

- Нет, я не думаю, я думаю, что тебе башку сегодня поломают и ты будешь до завтра как минимум трупом. У тебя дети есть?

- Зачем ты меня спрашиваешь о моих детях?

- Потому что не будет у них мамы", - приводит издание диалог между Бузинарским-младшим и Билецкой.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажирка другого автомобиля получили травмы. У Бузинарского обнаружили 2,14 промилле алкоголя в крови. При норме в 0,2 промилле.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст 345-1 УКУ (угроза жизни журналисту). После допроса Бузинарского отпустили.

Как выяснилось, в момент ДТП он должен был находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения ему избрал суд за хранение крупной партии метамфетамина.

В полиции также рассказали, что нашли свидетелей, которые видели Андрея ночью в нескольких развлекательных заведениях города.

Журналисты пытались связаться с Бузинарским-младшим. Однако полиции он сообщил, что телефона у него сейчас нет и не предоставил никаких контактных данных. При этом накануне Билецкая сделала фото Бузинарского, который шел по центру города. В руках он держал вещь, похожую на телефон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Ривне произошло страшное ДТП с грузовиком.