У ЦПК Шабунина нет оснований для обжалования уже закрытого дела "Роттердам+", – адвокат

У общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) нет процессуальных оснований для подачи заявления об отмене решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть дело "Роттердам+" за неимением в нем состава преступления.

Об этом после заседания Высшего антикоррупционного суда 25 сентября сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Для нас очень сомнительным является заявление ЦПК, поскольку из единого реестра досудебных расследований, с которым мы были ознакомлены, мы не видели, что данные лица являются заявителями, а соответственно, в силу положений УПК имеют право обжаловать подобное решение", – сообщила адвокат.

По ее словам, суд истребовал документы, которые должны подтвердить наличие в этой общественной организации прав обжаловать решения САП.

Адвокат напомнила, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд уже вынес решение по аналогичному заявлению экс-депутата Виктора Чумака, который также пытался обжаловать постановление САП о закрытии дела "Роттердам+".

Этим решением суд признал, что прокурор действовал в полном соответствии с законом и принял обоснованное решение.

Любое иное решение суда по этому делу, по мнению адвоката, будет нарушать принцип правовой определенности, который является основополагающим принципом любого правового государства.

"Если ранее судья Широкая рассмотрела это постановления прокурора о закрытии дела и вынесла свое решение, предоставив оценку всем аргументам и непосредственно самому постановлению, то, конечно, же возможность повторного рассмотрения и тем более даже теоретическое вынесение другого противоположного решения – может стать беспрецедентной практикой грубого нарушения принципов правовой определенности и верховенства закона", – добавила адвокат.