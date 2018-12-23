У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж

В сети высмеяли фейковую новость о гибели "террориста" "ДНР", который на самом деле является бразильским стриптизером и героем интернет-мемов.

Так, в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" появилось сообщение о смерти "героя Новороссии" якобы в результате обстрела ВСУ. Соответствующим скриншотом поделился в Twitter блогер с ником Фашик Донецкий.

Утверждается, что ликвидированный "доброволец" с именем Рикардо Милос "вел бои не на жизнь, а на смерть, спас жизни десятков детей". "Своим танцевальным талантом он зарабатывал деньги, приезжая в Мариинский театр, и почти всю сумму выделял на боеприпасы "ДНР" и "ЛНР", — сказано в фейке.

Кроме того, авторы коллажа назвали бразильца "сержантом 14-й дивизии 88 полка ДНР" с позывным "Славянин".

Отметим, что Рикардо Милос известен в интернете по вирусному видео, в котором он танцует в одних трусах и красной бандане. Ролик с мужчиной породил множество видеомиксов, и мемы с Рикардо стали активно постить в соцсетях.

"Я даже знаю, под какую песню сей перец выплясывал", "Что за бред?" "ДыНыРы опасно для жизни", "Из рубрики "нарочно не придумаешь" — пишут в комментариях к посту Фашика Донецкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин приказал "руководителям" оккупированных городов и районов готовиться к активным боевым действиям в связи с так называемым наступлением ВСУ.