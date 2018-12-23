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У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж

3.3тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли фейковую новость о гибели "террориста" "ДНР", который на самом деле является бразильским стриптизером и героем интернет-мемов.

Так, в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" появилось сообщение о смерти "героя Новороссии" якобы в результате обстрела ВСУ. Соответствующим скриншотом поделился в Twitter блогер с ником Фашик Донецкий.

Утверждается, что ликвидированный "доброволец" с именем Рикардо Милос "вел бои не на жизнь, а на смерть, спас жизни десятков детей". "Своим танцевальным талантом он зарабатывал деньги, приезжая в Мариинский театр, и почти всю сумму выделял на боеприпасы "ДНР" и "ЛНР", — сказано в фейке.

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Кроме того, авторы коллажа назвали бразильца "сержантом 14-й дивизии 88 полка ДНР" с позывным "Славянин".

У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж

Отметим, что Рикардо Милос известен в интернете по вирусному видео, в котором он танцует в одних трусах и красной бандане. Ролик с мужчиной породил множество видеомиксов, и мемы с Рикардо стали активно постить в соцсетях.

"Я даже знаю, под какую песню сей перец выплясывал", "Что за бред?" "ДыНыРы опасно для жизни", "Из рубрики "нарочно не придумаешь" — пишут в комментариях к посту Фашика Донецкого.

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У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж
У террористов заявили о смерти ''героя Новороссии'': в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно главарь террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин приказал "руководителям" оккупированных городов и районов готовиться к активным боевым действиям в связи с так называемым наступлением ВСУ.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Теги
фейкиНовости ДНРНовости ЛНРтеррористы "ДНР"соцсети
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сами размещают, сами разоблачают.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А в чём перемога-то? В том, что 2/3 рагулей приняли пост за реальность и по древней украинской традиции начали кидаться говном?
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