На временно оккупированной территории Луганской области трое террористов погибли, еще двое получили ранения в результате разрыва собственного миномета.

Погибшие были сотрудниками так называемой патрульной службы "МВД ЛНР", сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что происшествие случилось в районе населенного пункта Желобок.

"Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины. Вследствие грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, в результате чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", – говорится в сообщении.

У террористов "ЛНР" взорвался миномет: много погибших и раненых

Напомним, что российские террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве шести человек убитыми и троих ранеными. Четверо оккупантов погибли в результате подрыва боекомплекта в одном из блиндажей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли большие потери живой силы и техники. Так, речь идет о 42 людях убитыми, 58 – ранеными.