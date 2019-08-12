"У соседа корова сдохла": выяснились скрытые причины визита Путина в Крым

Незаконный визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым – это очередная попытка создать "красивую картинку" для поднятия своего рейтинга, который неуклонно падает.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV дипломат и бывший министр иностранных дел Украины (с 2007 по 2009 год) Владимир Огрызко, комментируя приезд Путина на шоу байкеров в Севастополе.
Он предупредил, что президенту России выгодно "мобилизовать электорат в шовинистическом духе", поэтому возможны и другие провокации.
"Вы видите, что делается с рейтингом Путина – он летит вниз. Там уже около 42-43%. Для российских царей это катастрофа. …Поэтому ему (Путину. – ред.) нужны какие-то полеты с птичками, или погружения за амфорами, или поездки на мотоциклах", – объяснил Огрызко.
"Обычная практика перевода внимания. Когда что-то горит, то нужно сказать, что у соседа корова сдохла", – отметил он.
Путин на шоу байкеров в Крыму
kremlin.ru
По словам экс-главы МИДа, Украина должна любые визиты такого типа квалифицировать в соответствии со своим законодательством: "Все, что накапливается, и будет потом предметом рассмотрения в международных судах".
Также дипломат считает, что Кремль сейчас делает ставку на провокации и "победоносные войнушки" небольшого масштаба.
"Им будут нужны какие-то псевдо-победы, чтобы внимание было сфокусировано не на реальных проблемах, которые волнуют людей, а на внешних эффектах", – спрогнозировал он.
"Очень простой для Путина может быть какая-нибудь очередная провокация, которая для нас может вылиться в серьезные проблемы", – предостерег Огрызко.
Поэтому он посоветовал властям Украины подготовиться и заручиться поддержкой ключевых союзников – в частности, США – чтобы отработать с ними четкую программу взаимодействий.
Пафосный приезд Путина на шоу байкеров возмутил многих россиян
kremlin.ru
Как писал OBOZREVATEL:
В субботу, 10 августа, президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Крым для участия в шоу российских байкеров "Ночные волки".
Такая пафосная выходка не понравилась россиянам. В сети его назвали "клоуном" и "старой кокеткой".
Пользователи соцсетей напомнили Путину о проблемах в стране – пожарах в Сибири, потопах, взрывах на военных складах и митингах в Москве.
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