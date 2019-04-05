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У Соловьева собрались "сдвинуть" границу России к Киеву

1.2тЧитать материал на украинском

На эфире у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева принялись обсуждать возможность сдвига границы России к столице Украины — Киеву.

Первым такую инициативу выдвинул скандальный украинофоб, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Ее он озвучил на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"И вообще мы не понимаем, где граница Украины? Мне кажется, у меня с географией плохо. Я думаю, где-то в районе Киева граница должна быть? С той маленькой частью, которая будет называться псевдо-Украина", — сказал неадекватный рупор Кремля.

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Соловьев охотно подхватил его тезис и продолжил развивать эту тему. "Как с Киевом? Я считаю, что надо быть последовательными — поляки искренне нас ждут, венгры, румыны", — ухмыляясь добавил главный пропагандист путинского режима.

"Наша граница должна быть с Польшей в Украине и с Венгрией", — согласился с ним Багдасаров. После этого Соловьев с издевкой уточнил, что якобы поддерживает существование свободной, независимой Украины без "нацистов".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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