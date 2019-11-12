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12 ноября • обновлено в 15:00
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"2014 покажется детским лепетом": у Соловьева придумали дату "гражданской" войны в Украине

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Скандальный украинофоб, автор идеи о "русском мире" Сергей Кургинян заявил, что в 2022 году в Украине якобы неизбежно начнется "гражданская" война.

По его словам, она должна охватить всю территорию государства. Нетрезвыми "прогнозами" пропагандист разразился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студия пропагандиста Соловьева

Студия пропагандиста Соловьева

Скриншот видео

"Вы доведете дело до гражданской войны в Украине! Во всей Украине, не на восточной части, а во всей Украине! И тогда то, что происходило в 2014 году, покажется детским лепетом по отношению к тому, что произойдет в 2022", – угрожающе высказался рупор Кремля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кургинян заявил, что если Украина не хочет потерять свои территории вплоть до Киева, то якобы обязана пересмотреть Минские договоренности и превратиться в конфедерацию с особым статусом террористических "Л/ДНР".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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