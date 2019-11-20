У "слуги народа" нашлась судимость за изнасилование: Рябошапка сделал заявление

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Киеве в среду, 20 ноября.

"Проверка была осуществлена. Не ГПУ, а соответствующими органами. Все подтвердилось. Судимость погашена и считается, что сейчас он несудимый", – рассказал генпрокурор.

Рябошапка подтвердил судимость Иванисова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

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