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20 ноября • обновлено в 16:20
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У "слуги народа" нашлась судимость за изнасилование: Рябошапка сделал заявление

2.4т
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Киеве в среду, 20 ноября.

"Проверка была осуществлена. Не ГПУ, а соответствующими органами. Все подтвердилось. Судимость погашена и считается, что сейчас он несудимый", – рассказал генпрокурор.

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Рябошапка подтвердил судимость Иванисова

Рябошапка подтвердил судимость Иванисова

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

  • Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

  • Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Руслан Рябошапка Роман Иванисов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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не дождетесь
не дождетесь
А девочке психологическую травму тоже погасили? Или она, ее родители должны снова страдать, глядя на лицемерные высказывания этой "прислуги"???
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Гоша Злой
Гоша Злой
держите подальше детей от слуг народа - непонятно чего от них еще ожидать..
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