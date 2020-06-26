У семьи представителя ТКГ от Луганщины Горана нашли гектары дорогой земли под Киевом

Теща представителя ТКГ от Луганщины Вадима Горана Раиса Радченко владеет почти тремя гектарами земли в живописной курортной местности Киева – Пуще-Водице.

Об этом сообщили журналисты Слідство.Інфо. По их данным, в течение нескольких последних лет 68-летняя женщина приобрела в собственность многочисленные земельные участки в курортной местности Киева – Пуще-Водице.

Ей принадлежит несколько десятков смежных участков общей площадью в почти три гектара. Они, по мнению журналистов, сейчас могут стоить около 90 миллионов гривен.

Земля граничит с другими участками, которых всего около сотни, и они охватывают территорию в около 11 гектаров. Кроме тещи Горана, значительным количеством участков на этой территории сейчас владеет Елена Давыдова, жена мэра города Константиновка Донецкой области. Среди других собственников – семья бывшего киевского природоохранного прокурора Вадима Гаевого, семья работника аппарата Верховной Рады Андрея Тарасюка, а также братья Анатолий и Владимир Дроботы. Последний в 2008-2012 годах был депутатом Киевского горсовета.

Теща Горана по состоянию состоянию на 2020 год владеет участками, обозначенными желтым цветом Слідство.Інфо

Осенью 2017 года Главное следственное управление Генпрокуратуры начало расследование по выводу из природно-заповедного фонда и приватизации земли в Пуще-Водице в 2007-2012 годах. Печерский райсуд Киева в ноябре 2018 и мае 2019 участки, фигурировавшие в производстве, арестовал. Однако уже в июле прошлого года Киевский апелляционный суд своими решениями снял арест с отдельных участков. А на заседании Печерского районного суда Киева 20 февраля текущего года стало известно, что уголовное производство вообще закрыли. Постановление об этом в октябре 2019-го подписал старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Однолько.

Журналистам удалось связаться с несколькими людьми, которым Киевский городской совет в 2009 году бесплатно передала в собственность земельные участки в Пуще-Водице. Среди них – киевлянка Оксана Куприй. На вопрос, как она получала землю, женщина ответила обтекаемо. "Что-то такое было, но конкретно у меня на руках никаких участков нет", – сказала она.

Также, согласно решению столичного горсовета, землю в курортной зоне Киева получили по меньшей мере трое родственников Куприй, один из которых – 1930 года рождения. О судьбе той земли она тоже ничего не знает.

На сегодня ее участок, а также земля ее родных – в собственности тещи Вадима Горана.

Представитель в ТКГ в комментарии “Слідство.Інфо” заявил, что землю в Пуще-Водице его теща покупала за собственные средства, полученные от бизнеса. Он к этому якобы никакого отношения не имеет.

Также Горан добавил, что на момент покупки этих участков в расследовании правоохранителей они не фигурировали.

"Она бы никогда их не купила, так как не смогла бы: ни один нотариус не смог бы оформить договор относительно участка, где есть ограничения, обременения или какой арест...", – сказал Горан.

Назвать сумму, за которую его теща покупала эти участки, он отказался, отметив, что это не его дело.

Как узнали расследователи, Раиса Радченко уже много лет связана общим бизнесом со своей дочерью и женой экс-прокурора Татьяной Горан – созданным в 2007 году агентством недвижимости "Киевпартнер".

Также несколько участков, которые арестовывали по делу о приватизации земли в Пуще-Водице, официально принадлежали кооперативу "Жилкомсервис-2010". По данным аналитического ресурса YouControl, Горан руководил этим кооперативом с 2015 по 2017 годы. Сейчас кооператив возглавляет человек, связанный бизнесом с женой и тещей Вадима Горана, а именно Андрей Ковалев. Он был директором фирмы Татьяны Горан "Статус Консалтинг", возглавлял компанию Раисы Радченко "Укрриэлсервис". Компанией "Киевпартнер" также управляет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.