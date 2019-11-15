У России потери: офицер ВСУ сообщил о ликвидации террористов на Донбассе

Российские оккупационные войска в четверг, 14 ноября, понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Он добавил, что безвозвратно оккупанты лишились одного боевика. Еще один был ранен.

"Потери российско-оккупационных войск 14.11.2019 г.. Составили 2 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек 3 омсбр. санитарные (300) – 1 человек 4 омсбр. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Война на Донбассе Военное обозрение

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили тяжелые травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне Операции Объединенных сил 12 ноября.

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