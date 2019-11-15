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15 ноября • обновлено в 07:17
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У России потери: офицер ВСУ сообщил о ликвидации террористов на Донбассе

1.1т
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Российские оккупационные войска в четверг, 14 ноября, понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Он добавил, что безвозвратно оккупанты лишились одного боевика. Еще один был ранен.

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"Потери российско-оккупационных войск 14.11.2019 г.. Составили 2 человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек 3 омсбр. санитарные (300) – 1 человек 4 омсбр. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских военных получили тяжелые травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне Операции Объединенных сил 12 ноября.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Российские оккупационные войска - очень смешно)
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Не вводите читателей в заблуждение! Анатолий Штефан не офицер.
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