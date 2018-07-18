У Путина появилась возможность захватить всю Украину – Пионтковский

Президент России Владимир Путин имеет возможность захватить всю Украину.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

Отвечая на вопрос, может ли Путин решиться на широкомасштабное наступление на Украину, политик заверил: "Путину нужны не кусочки территории, не еще пару городишек или Мариуполь. Ему нужна вся Украина".

В этом контексте Пионтковский заявил: "Он видит, что сейчас у него есть все возможности захватить Украину, максимально используя процесс выборов. Страна всегда ослаблена, когда происходят выборы, тем более, когда речь идет о воюющей стране".

"Все мы знаем, что Москва готовится. Если она вмешивалась в американские выборы, то можно себе представить, как она будет вмешиваться в украинские. У нее, например, есть свои кандидаты", - убежден оппозиционер.

Отвечая на вопрос, есть ли у Путина шанс захватить всю Украину, он сказал: "А это только от вас зависит, от украинцев. Тут уж вам никто не поможет – ни Пионтковский, ни Трамп, ни Волкер".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: совместная пресс-конференция президентов США и России стала сенсационным событием, поскольку до этого подобным образом себя не вел ни один глава Белого дома.