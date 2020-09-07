У Путина потребовали соблюдения перемирия после обострения на Донбассе

Виктория Довгань Расследования 15:27, 7.09.2020 Обновлено: 15:48, 7.09.2020

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.

Как сообщает РИА Новости, позицию высшего политического руководства страны-агрессора озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал последние события в зоне ООС "вспышкой напряженности".

"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", – заявил Песков, не упоминая, что режим тишины сорвали именно российские оккупанты.

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