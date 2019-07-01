У Путина открестились от готовности освободить украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что МИД РФ не выступал с инициативой об освобождении пленных украинских моряков.

Он подчеркнул, что следствие в стране-агрессоре продолжается, а потому незаконно удерживаемые украинцы должны явиться в суд, передает УНИАН.

"Что касается нотной переписки, то нужно интересоваться в МИД РФ. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, речь идет о необходимости их явки в суд. Но, насколько нам известно, есть особая позиция МИД Украины, и нам не известно, претерпела ли она какие-то изменения", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на призыв президента Украины Владимира Зеленского освободить моряков и о том, останется ли в силе предложение МИД РФ отпустить их из-под стражи на данном этапе до завершения следствия.

Дмитрий Песков РИА "Новости"

"Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

На уточняющий вопрос, возможно ли освобождение моряков с условием, что они будут участвовать в судебном процессе, он ответил, что этот вопрос – в компетенции МИД России, и именно там нужно узнавать нюансы. "Я еще раз призываю главным образом внимательно перечитать те слова, которые сказал президент России. Они достаточно содержательны", – резюмировал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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