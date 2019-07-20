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"Хлебного" перемирия не будет: Муждабаев сделал заявление

4.2т Читать материал на украинском

Так называемое хлебное перемирие, объявленное на Донбассе с 21 июля, будет таким же непродолжительным, как и все предыдущие.

"Я отправил своим друзьям на фронт сообщение: "21 числа перемирие. Вы верите?" Они ответили: "Конечно, нет", – рассказал OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев и добавил, что также не питает на этот счет никаких иллюзий.

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

Facebook Айдер Муждабаев

Комментируя расхожее мнение о том, что якобы поводом для оптимизма можно считать смену власти в Украине, и то, что якобы президент России Путин готов идти навстречу президенту Украины Зеленскому, журналист подчеркнул: "Путин может делать любой вид, но его желание по Украине ничуть не изменилось. Эта игра в доброго и злого следователя в одном лице приводит только к гибели того, кто на нее поведется".

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Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Mega Death
Mega Death
Странно, почему Россия не использует авиацию как в Сирии? Ей бы пары часов хватило, чтоб уничтожить все боевые позиции банде-рлогов и даже не залетая в воздушное пространство Украины))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Mega Death, Вышив@тники предпочитают об этом не задумываться, они вообще предпочитают не задумываться...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Меня поражают слова Пукин готов идти на встречу!!!какое идити!!если бы не эта мелкая тварь войны бы вообще не было бы!!!!!нельзя Украине принимать никаких условий оккупантов террористов!!!!только полный уход рашастании с востока и нашей границы!!!!
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Артеллерист Моня, и тогда молись вместе со всеми своими украинскими братьями
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Артеллерист Моня, если бы не эта мелкая тварь, войны бы у вас небыло только потому, что над ДНР и ДНР уже развивались бы триколора. Но мы подождем вместе, пока эта мелкая тварь уйдет. Вот тогда молитесь.
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Н Олег
Н Олег
тут ключевое слово - "моим друзьям" .... б@ндеры не то што в перемирие -- в то, что Зеля президент, а Рада с 22 июля будет состоять из слуг народа и оппоблоковцев отказываются верить
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