"Хлебного" перемирия не будет: Муждабаев сделал заявление

Так называемое хлебное перемирие, объявленное на Донбассе с 21 июля, будет таким же непродолжительным, как и все предыдущие.

"Я отправил своим друзьям на фронт сообщение: "21 числа перемирие. Вы верите?" Они ответили: "Конечно, нет", – рассказал OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев и добавил, что также не питает на этот счет никаких иллюзий.

Айдер Муждабаев Facebook Айдер Муждабаев

Комментируя расхожее мнение о том, что якобы поводом для оптимизма можно считать смену власти в Украине, и то, что якобы президент России Путин готов идти навстречу президенту Украины Зеленскому, журналист подчеркнул: "Путин может делать любой вид, но его желание по Украине ничуть не изменилось. Эта игра в доброго и злого следователя в одном лице приводит только к гибели того, кто на нее поведется".

Как писал OBOZREVATEL, трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля. В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

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