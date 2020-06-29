У Путина нет сил на новую военную авантюру, - российский оппозиционер

Новая военная авантюра "выйдет боком" президенту России Владимиру Путину.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Юрий Медовар. "Я не военный аналитик, но, думаю, сейчас у него не хватает ни сил, ни средств, ни международной поддержки для этого", – заметил он.

В этом контексте оппозиционер напомнил о том, кто из глав государств присутствовал на параде Победы в Москве 24 июня. "Посмотрите, кто приехал на это "победобесие"? Собрались "самые уважаемые" президенты всего мира".

Таким образом, Медовар убежден в том, что "любая авантюра сейчас выйдет очень большим боком". Он допустил, что Путин прислушивается к советникам, которые наверняка говорят ему то же самое.

Полную версию интервью с Юрием Медоваром скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина может добиться успеха в "ползучем" отвоевывании Донбасса.