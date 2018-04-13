Фейгин сказал, что может погубить Крымский мост

С большой долей вероятности Крымский мост будет достроен, но то, что он сможет нормально функционировать, вызывает большие сомнения.

"Еще не факт, что этот мост сможет работать, сможет стоять", - сказал в блиц-интервью "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

"У меня уверенности большой нет. Хотя я уверен, что его достроят, но не факт, что он будет полноценно отвечать целям, которым он должен служить", - заметил он.

В этом контексте Фейгин напомнил об общеизвестном факте – что грунты, на которых сооружается мост, являются неустойчивыми и подвижными. По его словам, на Западе имеются технологии, позволяющие решить эту проблему, но такими технологиями не располагает Россия.

Он добавил: если проблему с просадкой автомобильного пути вряд ли можно назвать катастрофой, то просадка железнодорожного полотна может стать по-настоящему серьезной проблемой.

Как писал "Обозреватель", ранее Марк Фейгин заявил: вопрос собственности Крымского моста – это загадка.