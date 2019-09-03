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3 сентября • обновлено в 07:37
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У Путина есть две мечты: названо условие прекращения войны на Донбассе

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Прекращение военных действий на Донбассе возможно только тогда, когда исполнятся "две мечты Путина".

"У Путина в этой войне есть своя цель, пока он ее не добьется, все будет по-прежнему", – заявил в комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"У него одна-единственная цель – удержать Украину в политической орбите Кремля. С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", – заявил эксперт.

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Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать осенью в зоне боевых действий на востоке страны, он спрогнозировал: "Вооруженный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться, с периодическим обострением и ослаблением – такой, как мы наблюдаем сегодня".

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Instagram uaf_general_staff

По мнению Жданова, "вопрос в том, чего хочет Путин. Цель войны – это суверенитет Украины. Вся эта кровавая бойня на востоке страны была организована именно для этого. Пока он этого не получит, ничего не закончится. Из-за этого и обмен пленными не состоялся – потому что он не увидел итогового документа, о котором уже упоминал".

В частности, речь шла о "письменном закреплении плана Штайнмайера", который предусматривает перестановку мест политической и военной составляющих Минских договоренностей. "То есть сначала Украина выполняет политическую часть, а потом, на усмотрение России, она, может быть, выполнит военную часть, то есть выведет свои войска и передаст нам границу под контроль", – заметил Жданов.

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Вместе с тем он напомнил: "Этого не произошло. Слава богу, что президент Зеленский не торгует суверенитетом страны".

Таким образом, этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", – убежден эксперт.

Отвечая на вопрос, может ли Путин воспользоваться неопытностью Зеленского в роли Верховного главнокомандующего, он сказал: "Думаю, что нет. Во-первых, Россия сегодня не готова к масштабной войне. Во-вторых, сейчас никто не даст развязать масштабный конфликт на европейском континенте, особенно стране, которая имеет ядерное оружие".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Жданов напомнил: санкции, которые введет Гаагский международный трибунал в отношении России за невыполнение его решений об освобождении пленных украинских моряков, в частности, предусматривают запрет входа российских судов в порты других государств, арест счетов, движимого и недвижимого имущества РФ.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Mega Death
Mega Death
Путин понимает, что Запад в итоге повесит ему на шею это разворованное и одураченное недоразумение с названием Украина. Никто не будет кормить xoxлов, а сами они уже доказали свою недееспособность. Это единственная(!!!) , Повторю - единственная страна в мире , которая даже в благоприятных условиях , не смогла за 28 лет , увеличить свой ВВП. Может поэтому Путин не превратил ещё эту территорию во вторую Сирию. Бережет, заботится)))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Наивный этот Жданов. Вата - дурнувата и от нее можно ждать чего угодно.
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