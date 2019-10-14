У Путина есть две мечты: названо условие прекращения войны на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что прекращение военных действий на Донбассе возможно только тогда, когда исполнятся "две мечты Путина".

"У Путина в этой войне есть своя цель, пока он ее не добьется, все будет по-прежнему". Такое мнение он высказал в комментарии OBOZREVATEL.

"У него одна-единственная цель – удержать Украину в политической орбите Кремля. С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", – заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать осенью в зоне боевых действий на востоке страны, он спрогнозировал: "Вооруженный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться, с периодическим обострением и ослаблением – такой, как мы наблюдаем сегодня".

Бойцы ВСУ, иллюстрация Instagram uaf_general_staff

По мнению Жданова, "вопрос в том, чего хочет Путин. Цель войны – это суверенитет Украины. Вся эта кровавая бойня на востоке страны была организована именно для этого. Пока он его не получит, ничего не закончится".

Таким образом, этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", – убежден эксперт.

Отвечая на вопрос, может ли Путин воспользоваться неопытностью Зеленского в роли Верховного главнокомандующего, он сказал: "Думаю, что нет. Во-первых, Россия сегодня не готова к масштабной войне. Во-вторых, сейчас никто не даст развязать масштабный конфликт на европейском континенте, особенно стране, которая имеет ядерное оружие".

Как писал OBOZREVATEL, ранее во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею введения миротворческих сил на Донбасс.

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