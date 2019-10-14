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14 октября • обновлено в 16:38
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У Путина есть две мечты: названо условие прекращения войны на Донбассе

2.7т Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что прекращение военных действий на Донбассе возможно только тогда, когда исполнятся "две мечты Путина".

"У Путина в этой войне есть своя цель, пока он ее не добьется, все будет по-прежнему". Такое мнение он высказал в комментарии OBOZREVATEL.

"У него одна-единственная цель – удержать Украину в политической орбите Кремля. С этим связано две мечты: признание Крыма российским и Украины как вотчины России", – заявил эксперт.

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Отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать осенью в зоне боевых действий на востоке страны, он спрогнозировал: "Вооруженный конфликт низкой интенсивности будет продолжаться, с периодическим обострением и ослаблением – такой, как мы наблюдаем сегодня".

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Instagram uaf_general_staff

По мнению Жданова, "вопрос в том, чего хочет Путин. Цель войны – это суверенитет Украины. Вся эта кровавая бойня на востоке страны была организована именно для этого. Пока он его не получит, ничего не закончится".

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Таким образом, этой осенью в зоне боевых действий "абсолютно ничего не изменится", – убежден эксперт.

Отвечая на вопрос, может ли Путин воспользоваться неопытностью Зеленского в роли Верховного главнокомандующего, он сказал: "Думаю, что нет. Во-первых, Россия сегодня не готова к масштабной войне. Во-вторых, сейчас никто не даст развязать масштабный конфликт на европейском континенте, особенно стране, которая имеет ядерное оружие".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею введения миротворческих сил на Донбасс.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мечтать оно не вредно))))
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