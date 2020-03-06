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6 марта • обновлено в 15:13
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У прокурора-взяточника Нечипоренко нашли апартаменты на миллионы: появилось видео

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У люстрированного районного прокурора Сергея Нечипоренко, которого в 2016 году поймали на взятке в $150 тыс., нашли множество элитной недвижимости в Украине и Болгарии.

Значительная часть активов зарегистрирована на членов его семьи, говорится в расследовании программы "Схемы" – проекта "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Нечипоренко

Сергей Нечипоренко

logos.biz.ua

Так, к примеру, семья Нечипоренко владеет элитным домом с искусственным озером, теннисным кортом и бассейном в селе Хлепча под Киевом.

Кроме того, им принадлежит 4-комнатная квартира в ЖК "Петропавловский" в пригороде украинской столицы.

В самом Киеве Нечипоренко обзавелись офисными помещениями на Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого и на проспекте Победы.

Офисы Нечипоренко в центре Киева

Офисы Нечипоренко в центре Киева

Скриншот видео

Офисы Нечипоренко в центре Киева

Офисы Нечипоренко в центре Киева

Скриншот видео

Офисы Нечипоренко в центре Киева

Офисы Нечипоренко в центре Киева

Скриншот видео

Кроме того, бывшая жена Нечипоренко Ирина Орехова (их подозревают в фиктивном разводе) купили огромный двохэтажный недострой в селе Лесники на Киевщине. Не менее роскошное жилье семья Нечипоренко имеет и в Петропавловской Борщаговке. Его площадь составляет 300 кв. м, также на территории построен домик охраны и бассейн.

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Недвижимость Нечипоренко под Киевом

Скриншот видео

Что касается зарубежной недвижимости, то она у Нечипоренко сосредоточена в Болгарии и в основном оформлена на бывшую тещу. Речь идет о квартире на 50 кв. м в Бургасе и паркоместе ( на момент покупки жилье стоило порядка 800 тыс. грн), трех квартирах в элитном доме городка Святой Влас (стоимость 2,25 млн грн), а также апартаментах на 270 квм. м и гараже в пригороде Софии (5 млн грн, стоимость 1 кв. м таких апартаментов стартует от $1 200).

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Скриншот видео

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Скриншот видео

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Скриншот видео

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Скриншот видео

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Скриншот видео

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Недвижимость семьи Нечипоренко в Болгарии

Скриншот видео

Кроме того, отец-пенсионер скандального прокурора Нечипоренко обзавелся четырехзвездным отелем и землей под ним в курортном поселке Затока Одесской области.

Отель отца Нечипоренко в Затоке

Отель отца Нечипоренко в Затоке

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
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