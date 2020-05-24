У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства

Расследования 09:06, 24.05.2020 Обновлено: 10:11, 24.05.2020

У народного депутата от группы "Довіра" Валерия Давыденко, найденного застреленным в Киеве, было три вида зарегистрированного оружия.

Об этом говорится в его декларации о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованной на сайте НАПК.

Наградной пистолет "Глок", найденный возле тела Давыденко

Согласно документу, Давыденко задекларировал карабин Blaser R8, охотничий нарезной карабин 716 PATROL BLK 16 и охотничье ружье KRIEGHOFF OPTIMA.

По данным полиции, умерший имел наградной пистолет "Глок-17" 9 мм (приказ МВД от 07.03.2018 №223), а при осмотре места происшествия этот "Глок" был найден рядом с телом.

Однако в декларации Давыденко не указал наличие такого оружия.

nazk.gov.ua
nazk.gov.ua
nazk.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Дайте нам врага!" Появились мощные кадры с украинскими морпехами

"Планы Путина рухнули. Это сильный удар, он переживает и не может смириться". Интервью с экс-премьером России

В Украине детей поразил опасный синдром, связанный с COVID-19: какие симптомы

Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась большой любительницей РФ

Климкин предрек "эпоху беспорядка" после пандемии COVID-19