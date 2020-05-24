У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства

У народного депутата от группы "Довіра" Валерия Давыденко, найденного застреленным в Киеве, было три вида зарегистрированного оружия.
Об этом говорится в его декларации о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованной на сайте НАПК.
Наградной пистолет "Глок", найденный возле тела Давыденко
Согласно документу, Давыденко задекларировал карабин Blaser R8, охотничий нарезной карабин 716 PATROL BLK 16 и охотничье ружье KRIEGHOFF OPTIMA.
По данным полиции, умерший имел наградной пистолет "Глок-17" 9 мм (приказ МВД от 07.03.2018 №223), а при осмотре места происшествия этот "Глок" был найден рядом с телом.
Однако в декларации Давыденко не указал наличие такого оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Доверие" Валерий Давиденко.
Тело было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов выразил мнение, что его коллегу убили, поэтому версия о суициде не имеет под собой оснований.
Известно, что в прошлом Давыденко был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.
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