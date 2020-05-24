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24 мая • обновлено в 09:11
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У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства

1.2т
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У народного депутата от группы "Довіра" Валерия Давыденко, найденного застреленным в Киеве, было три вида зарегистрированного оружия.

Об этом говорится в его декларации о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованной на сайте НАПК.

Наградной пистолет "Глок", найденный возле тела Давыденко

Наградной пистолет "Глок", найденный возле тела Давыденко

Согласно документу, Давыденко задекларировал карабин Blaser R8, охотничий нарезной карабин 716 PATROL BLK 16 и охотничье ружье KRIEGHOFF OPTIMA.

По данным полиции, умерший имел наградной пистолет "Глок-17" 9 мм (приказ МВД от 07.03.2018 №223), а при осмотре места происшествия этот "Глок" был найден рядом с телом.

Однако в декларации Давыденко не указал наличие такого оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Валерий Давыденко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины смерть оружие
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