У погибшего Давыденко было много оружия: всплыли доказательства

У народного депутата от группы "Довіра" Валерия Давыденко, найденного застреленным в Киеве, было три вида зарегистрированного оружия.

Об этом говорится в его декларации о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованной на сайте НАПК.

Наградной пистолет "Глок", найденный возле тела Давыденко

Согласно документу, Давыденко задекларировал карабин Blaser R8, охотничий нарезной карабин 716 PATROL BLK 16 и охотничье ружье KRIEGHOFF OPTIMA.

По данным полиции, умерший имел наградной пистолет "Глок-17" 9 мм (приказ МВД от 07.03.2018 №223), а при осмотре места происшествия этот "Глок" был найден рядом с телом.

Однако в декларации Давыденко не указал наличие такого оружия.

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