‏"У орк*в истерика!" В Донецке поднялась паника из-за символа Украины 

В оккупированном Донецке неизвестные вывесили официальный государственный символ Украины — флаг.

Соответствующую фотографию опубликовал блогер "Фашик Донецкий" в своем Twitter, уточнив, что снимок сделан в микрорайоне "Мирный".

‏"У орков истерика, на микрорайоне тотальный шмон. Будьте аккуратны", — написал он.

Флаг Украины в Донецке Фашик Донецкий, Twitter

Флаг Украины в Донецке hochu_domoy, Twitter

Пользователи поддержали патриотический поступок неизвестных.

‏"В честь Дня добровольца! Слава Украине! Героям Слава!", "Наши голуби мира не понимают на сколько это одновременно смелый и безумный поступок", "Демонстрация того, что их не боятся, что им бросают вызов, что есть еще патриоты. Что не всех запугали", "Как красиво", "Наши в городе", "Засыпали в дырляндии, проснулись в Украине", — прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL,в "ДНР" местные жители жаловались, что работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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