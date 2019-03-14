|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

‏"У орк*в истерика!" В Донецке поднялась паника из-за символа Украины 

3.4тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке неизвестные вывесили официальный государственный символ Украины — флаг.

Соответствующую фотографию опубликовал блогер "Фашик Донецкий" в своем Twitter, уточнив, что снимок сделан в микрорайоне "Мирный".

‏"У орков истерика, на микрорайоне тотальный шмон. Будьте аккуратны", — написал он.

Флаг Украины в Донецке

Флаг Украины в Донецке

Фашик Донецкий, Twitter

‏"У орк*в истерика!" В Донецке поднялась паника из-за символа Украины 
Новости
''Совок перед развалом!'' В сети появились показательные фото из Донецка
Флаг Украины в Донецке

Флаг Украины в Донецке

hochu_domoy, Twitter

Пользователи поддержали патриотический поступок неизвестных.

‏"В честь Дня добровольца! Слава Украине! Героям Слава!", "Наши голуби мира не понимают на сколько это одновременно смелый и безумный поступок", "Демонстрация того, что их не боятся, что им бросают вызов, что есть еще патриоты. Что не всех запугали", "Как красиво", "Наши в городе", "Засыпали в дырляндии, проснулись в Украине", — прокомментировали они.

‏"У орк*в истерика!" В Донецке поднялась паника из-за символа Украины 
‏"У орк*в истерика!" В Донецке поднялась паника из-за символа Украины 

Как сообщал OBOZREVATEL,в "ДНР" местные жители жаловались, что работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
4
Смешно
25
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Рагулячья перемога. Все подвиги бандеровцев состоят в том, чтобы втихаря повесить флаг, тихонько спеть гимн и потужно насрать себе в шаровары.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не только в Донецке, но и в Кремле у Путина началась паника и истерика от этого мощного перфоманса.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения