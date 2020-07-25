У оккупированного Донецка вспыхнул масштабный пожар: город накрыло опасное облако. Видео

У оккупированного Донецка вспыхнул масштабный пожар. По данным так называемых СМИ "ДНР", ЧП произошло на ясиноватском мусорном полигоне. В то же время местные жители выдвигают иные версии, в том числе, и о нафтбазе.

Соответствующие фото и видео разместил житель Донецка Сергей Голоха на своей странице в Facebook. Он поделился версиями людей о пожаре (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, по словам очевидцев, ЧП действительно могло случиться на ясиноватском мусорном полигоне, где "мусора метров 10 в высоту", или же в "районе Григоровских отвалов шлака".

Есть и третья версия, согласно которой пожар вспыхнул на нефтебазе вблизи водоканала. По четвертой версии – загорелась местная свалку вблизи объездной дороги.

Так называемые СМИ "ДНР" заявили, что ЧП случилось на ясиноватском мусорном полигоне. На видео, опубликованных в сети, видно огромное опасное облако дыма, который поднимался с места пожара.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области полиция задержала агронома, который ради снижения стерни поджег поле. Так он пытался сэкономить перед вспахиванием поля – несмотря на недавние масштабные пожары на Луганщине.