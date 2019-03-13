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''Требовал деньги'': подробности убийства семьи бизнесменов под Черкассами

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Убийство супругов в Звенигородке Черкасской области шокировало местных жителей. Люди утверждают, что врагов у погибших не было.

Как узнал OBOZREVATEL, погибшие – семья Надильнюк в возрасте 57 и 67 лет. Они владеют двумя магазинами на центральном городском рынке. Там супруги продавали одежду, по большей части головные уборы.

"Хорошо знала Ольгу и ее мужа. Это порядочные, отзывчивые и не скандальные люди. У них не было никаких конфликтов. Мы все потрясены этой трагедией", – рассказали нашим журналистам в администрации рынка.

67-летняя погибшая Ольга Надильнюк

67-летняя погибшая Ольга Надильнюк

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В ГУ Национальной полиции в Черкасской области OBOZREVATEL сообщили, что преступник на данный момент не задержан. В полиции добавили, что злоумышленник ранил людей из охотничьего ружья.

Трагедия произошла в этом частном доме

Трагедия произошла в этом частном доме

Напомним, что ЧП произошло вечером 12 марта. Злоумышленник проник в частный дом, где находились супруги и 90-летняя мама погибшей. Налетчик требовал деньги, а когда супруги оказали сопротивление, он их ранил, после чего скрылся, не найдя денег.

В итоге глава семейства смог набрать номер дочери, передать телефон жене, которая смогла сказать, что на них совершено нападение. Позже оба скончались в больнице.

ЧП произошло в городе Звенигородка

ЧП произошло в городе Звенигородка

Как сообщал OBOZREVATEL, в салоне Mercedes в Киеве был застрелен предприниматель и ювелир Сергей Киселев. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаЧеркассы
Теги
криминалубийство
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