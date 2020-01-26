"У него температура, и он все время кричит": история малыша, на которого упала дверь в киевской больнице

Четырехлетнему Льоэйю, у которого после падения на него металло-пластиковых дверей в поликлинике на Виноградаре в Киеве произошел перелом бедренной кости, сделали операцию на ноге. Мальчик с огромной температурой пока находится в больнице.

По словам его мамы Ярославы Альбольболь, ее сыну почти два месяца запрещено ходить. А потом предстоит полугодичная реабилитация. Кроме того, ребенок нуждается в помощи психолога, поскольку после перенесенного веселый жизнерадостный малыш стал раздражительным, агрессивным и часто кричит. И постоянно рассказывает родителям, как на него упали огромные двери.

Тем временем в полиции пока нет результатов проверки ЧП. А в мэрии обещают обнародовать в понедельник итоги служебного расследования.

О том, как малыш перенес тяжелую операцию, собираются ли родители подавать в суд, - читайте в материале OBOZREVATEL.

Он корчится от боли и кричит

Пострадавший мальчик сейчас находится в отделении травматологии Киевской городской детской клинической больнице №1 на улице Богатырской после операции, которую сделали в начале недели. Ребенку поставили на бедренную кость титановую конструкцию. Но перенес операцию он тяжело.

"У сына постоянно высокая температура – 38,7. Он плохо себя чувствует, плачет, кричит. Нас планировали выписать домой еще в среду-четверг. Но из-за температуры и большой гематомы мы точно будем здесь лежать до понедельника. Потом рентген. И по его результатам будут решать, что дальше. Может быть, понадобится шина, которую носят 1,5-2 месяца", – говорит OBOZREVATEL Ярослава Альбольболь.

Сейчас ребенок принимает антибиотики, до этого неделю лежал на вытяжке и лечился от ветрянки в инфекционном отделении. "Врачи сначала говорили, что Льоэй полежит 2-3 дня и его выпишут домой. Увы. Оказалось, что операция слишком сложная и большая гематома. Да и когда выпишут, придется отлеживаться месяца два. Представляете, как это сделать с ребенком, которому 3 года и 11 месяцев, очень любопытным и подвижным. А потом еще не менее полугода – реабилитации", – вздыхает Ярослава.

По ее словам, ребенок очень тяжело переносит послеоперационный период. "Конечно, ему тяжело-тяжело сейчас. Этот случай на него очень сильно повлиял. Мальчик стал раздражительным, нервным. Даже слишком. Он плачет и кричит, бедный. А иногда становится таким агрессивным, что кажется, что в ту минуту ударит кого-то. Меня это пугает", – переживает Ярослава.

Мама рассказывает, что до этого страшного случая не замечала за сыном таких вспышек агрессии. "Это был спокойный, веселый малыш. Ну, как все дети. Но чтоб такая агрессия?? Нет. Такого я раньше не наблюдала. Например, ему понадобилось поменять пеленку. Памперс ведь сейчас надеть невозможно – сильнейшая боль. Мы пытались поднять его под руки. А ребенок как закричит, аж до потери пульса. Такая же реакция, когда приходят брать кровь, особенно из вены. Я понимаю, больно, страшно, дети боятся врачей. Но чтобы так кричать. Это просто шокирована", – говорит Ярослава.

Пострадавшему мальчику сделали операцию Фэйсбук Drmuntaser Mussa Bolbol

По ее словам, мальчику, скорее всего, понадобится помощь психолога. "Без психолога точно не обойтись. Сын вспоминает тот случай: "Мама, на меня упали такие большие двери" и начинает плакать. Я пытаюсь его отвлечь. Но он плачет еще больше. Для меня это неожиданно. Мне казалось, что дети быстро забывают плохое, боль", – говорит Ярослава.

Девушка снова и снова вспоминает тот роковой день. "Мне до сих пор не верится, что это могло произойти с нами. Просто в голове не укладывается – как? Я остановилась у окошка регистратуры, чтобы взять талончик к врачу. Ребенок стоял возле меня. Через какую-то минуту он отошел от меня всего на каких-то пару метров. И вдруг – дикий грохот. Падают двери, которые стояли возле стены. И не одна. Их было три", – вспоминает Ярослава.

По ее словам, она бросилась с другими посетителями детской поликлиники к ребенку. "Я увидела, что малыш жив, оттянула от дверей, но не поднимала, знаю, что при травмах этого делать нельзя. Есть риск сделать человеку хуже. Легла рядом до приезда скорой", – рассказывает Ярослава.

Малышу очень плохо, но он держится Фэйсбук Drmuntaser Mussa Bolbol

Но, по ее словам, родители не намерены ни с кем судиться из-за этого происшествия. "Я вообще-то и не говорила, что буду подавать в суд. И не хочу, чтобы кого-то из-за нас наказывали. Я просто хочу, чтобы такого больше не повторялось, чтобы больше не пострадал ни один ребенок. Чтобы все поняли, что в детском учреждении безопасность детей должна быть на первом месте. Там ходят маленькие дети, которые, порою, непредсказуемы. Думаю, никто из всех, кто в тот день проходил мимо этих дверей, и предположить не мог, что они могут кому-то свалиться на голову. Почему это произошло именно с нами? Наверное, так было Богу угодно. Но сейчас для меня главное – здоровье ребенка", – говорит девушка.

Лечили бесплатно

В Департаменте здравоохранения КГГА OBOZREVATEL рассказали, что лечили от ветрянки и сделали ребенку операцию бесплатно. Мама вопрос денег обсуждать не захотела. "Наш семейный психолог посоветовал пока не отвечать на эти вопросы. Когда, дай Бог, все благополучно закончится , и мы вернемся домой, возможно, захочу об этом говорить", – говорит Ярослава Альбольболь.

В мэрии Киева OBOZREVATEL сказали, что расследование по факту травмирования ребенка металлической дверью в поликлинике уже завершилось, но о результатах пообещали рассказать в понедельник. В самой поликлинике говорят, что двери оказались в фойе, потому что накануне в рамках ремонта некоторые двери заменили новыми, а старые оставили, не догадавшись оградить это место хотя бы красной лентой.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, полиция проводит проверку ЧП, по результатам которой будет дана правовая оценка этому событию. Но пока проверка продолжается. Решение по ней, как объяснили в Подольском управлении полиции, еще не принято.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!