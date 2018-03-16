"У нее будет 5 дней": в Раду поступило представление ГПУ на Савченко

В Комитет ВР по вопросам Регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщили в секретариате комитета, документ поступил еще вечером, 15 марта. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать документ, передает "Укринформ".

"Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление на народного депутата Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", – отметила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, возможно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.

"После того, как представление будет отправлено народному депутату Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду (21 марта. - Ред.). Если Савченко получит сегодня все материалы, то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду", – пояснил он.

При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в четверг, 22 марта.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады. Позже в парламент было внесено представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест.

В свою очередь Савченко призвала украинцев и военных к госперевороту.