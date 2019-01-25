''Убийц и террористов хватает'': Украине предложили способ освобождения пленных моряков

У Украины достаточно обменного материала, чтобы договариваться с Россией по вопросу военнопленных моряков ВМСУ. Список задержанных в Украине граждан России уже даже зачитывали в ПАСЕ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат украинских военнопленных Николай Полозов. По его словам, все эти люди уже обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать их возвращение в Россию.

"Это наемники, убийцы, террористы. В Украине достаточно граждан России, находящихся в тюрьмах и лагерях, которые были пойманы на Донбассе. Поэтому главное – это добиться принятия Кремлем политического решения", – подчеркнул Полозов.

Однако он добавил, что до сих пор позиция Украины заключается в том, что военнопленных должны отдать без каких-либо условий и немедленно. И эта позиция подкреплена резолюцией ПАСЕ.

"Тут все зависит от политических решений Кремля. Это может быть освобождение и без обмена, и освобождение с каким-то обменом.

Но без совместной работы Украины и её западных партнеров и союзников в этом направлении, подтолкнуть Кремль к такому решению будет очень сложно", – подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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