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''Убийц и террористов хватает'': Украине предложили способ освобождения пленных моряков

2.3тЧитать материал на украинском

У Украины достаточно обменного материала, чтобы договариваться с Россией по вопросу военнопленных моряков ВМСУ. Список задержанных в Украине граждан России уже даже зачитывали в ПАСЕ.

Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат украинских военнопленных Николай Полозов. По его словам, все эти люди уже обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать их возвращение в Россию.

"Это наемники, убийцы, террористы. В Украине достаточно граждан России, находящихся в тюрьмах и лагерях, которые были пойманы на Донбассе. Поэтому главное – это добиться принятия Кремлем политического решения", – подчеркнул Полозов.

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Однако он добавил, что до сих пор позиция Украины заключается в том, что военнопленных должны отдать без каких-либо условий и немедленно. И эта позиция подкреплена резолюцией ПАСЕ.

''Убийц и террористов хватает'': Украине предложили способ освобождения пленных моряков

"Тут все зависит от политических решений Кремля. Это может быть освобождение и без обмена, и освобождение с каким-то обменом.

Но без совместной работы Украины и её западных партнеров и союзников в этом направлении, подтолкнуть Кремль к такому решению будет очень сложно", – подытожил адвокат.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОбострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияпленные моряки
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rercjd Micha
rercjd Micha
На предварительных слушаниях в суде на вопрос к задержанным ".. знали ли они, что своими действиями нарушают законы РФ " 22 из 24 задержанных ответили "да, знали! Но был приказ!" Так у меня вопрос к свидомым бандеровцам: Какая сука отдала такой приказ? Теперь пацаны сидят в тюрьме, а это говно сидит на диване, пьёт какао, и пиздит о "противных русских"
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Першый,вариант:Послать,на,вызволэння,нашых,украинськых-котыкив.Но!Е,вариант,шо,могут,получыть,там,пызды,и,щэ,и,их,трэба,будэ,вызволяты.Вторый:Попросыть,дональда-дака,шоб,вин,вызволыв,но,цэ,фантастыческая,идэя.
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Мотли Крю
Мотли Крю
Огласите весь список!))(с)
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