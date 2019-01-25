''Убийц и террористов хватает'': Украине предложили способ освобождения пленных моряков

У Украины достаточно обменного материала, чтобы договариваться с Россией по вопросу военнопленных моряков ВМСУ. Список задержанных в Украине граждан России уже даже зачитывали в ПАСЕ.
Об этом в эфире ObozTV рассказал адвокат украинских военнопленных Николай Полозов. По его словам, все эти люди уже обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать их возвращение в Россию.
"Это наемники, убийцы, террористы. В Украине достаточно граждан России, находящихся в тюрьмах и лагерях, которые были пойманы на Донбассе. Поэтому главное – это добиться принятия Кремлем политического решения", – подчеркнул Полозов.
Однако он добавил, что до сих пор позиция Украины заключается в том, что военнопленных должны отдать без каких-либо условий и немедленно. И эта позиция подкреплена резолюцией ПАСЕ.
"Тут все зависит от политических решений Кремля. Это может быть освобождение и без обмена, и освобождение с каким-то обменом.
Но без совместной работы Украины и её западных партнеров и союзников в этом направлении, подтолкнуть Кремль к такому решению будет очень сложно", – подытожил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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