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"У нас есть честь и присяга": на Донбассе погиб героический офицер ВСУ

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Во время выполнения боевой задачи на Донбассе погиб подполковник украинской армии Дмитрий Щепцов.

"Во время выполнения боевых задач на территории Донецкой области по защите независимости и территориальной целостности Украины ушел из жизни наш боевой побратим, старший офицер Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Щепцов Дмитрий Владимирович", — сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВС Украины.

В ВМС Украины вспомнили о достойном поведении подполковника Щепцова во время аннексии Крыма.

"Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Родине. Он не боялся жизненных препятствий, всегда уверенно им противостоял и упорно шел вперед. Сильный духом и мужественный профессионал своего дела – таким флотский офицер навсегда останется в памяти военных моряков", - добавили в ВМСУ.

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Отметим, что в сети есть видео, на котором Щепцов толкает речь перед моряками на собрании штаба ВМСУ весной 2014 года. На том же собрании выступал будущий предатель контр-адмирал Денис Березовский, который пытался переманить офицеров на сторону России. Однако те отказались.

"Товарищи офицеры, у нас есть честь и присяга. И я думаю, что мы не должны ничего предавать. Нам потом смотреть своим детям в глаза", — говорил Щепцов.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в военном госпитале 20 апреля скончался боец АТО, старший солдат Широкий Геннадий Вячеславович.

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Темы
ЭксклюзивАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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