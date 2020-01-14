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14 января • обновлено в 08:57
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"У нас был козырь!" В СНБО рассказали о тайных версиях крушения самолета МАУ

1.3т
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Во время расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинские эксперты рассматривали семь возможных версий произошедшего.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Цензор.нет". По его словам, вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности.

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В СНБО рассказали о тайных версиях крушения самолета МАУ

В СНБО рассказали о тайных версиях крушения самолета МАУ

Скриншот с видео

"Поэтому на следующий день, получив данные о состоянии двигателей самолета, которые были найдены, я сразу дал комментарий. Таким образом, то, что наше направление расследования был правильным, это очевидный факт. Мы первыми пришли к выводу что "Боинг" был сбит ракетой", – сказал он.

Объясняя нюанс с молчанием команды президента Владимира Зеленского, Данилов заявил:

"Мы были уверены, что найдем доказательства взрыва ракеты на самолете. У нас был козырь, который мы имели разыграть. Если бы надежды на доказательства отсутствовали, тогда бы приходилось делать громкие заявления. Мы надеемся, что в таком формате как сейчас, государственные интересы в этом деле сможем защитить гораздо лучше".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Тег
СНБО
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