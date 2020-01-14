"У нас был козырь!" В СНБО рассказали о тайных версиях крушения самолета МАУ

Во время расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинские эксперты рассматривали семь возможных версий произошедшего.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Цензор.нет". По его словам, вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности.

В СНБО рассказали о тайных версиях крушения самолета МАУ Скриншот с видео

"Поэтому на следующий день, получив данные о состоянии двигателей самолета, которые были найдены, я сразу дал комментарий. Таким образом, то, что наше направление расследования был правильным, это очевидный факт. Мы первыми пришли к выводу что "Боинг" был сбит ракетой", – сказал он.

Объясняя нюанс с молчанием команды президента Владимира Зеленского, Данилов заявил:

"Мы были уверены, что найдем доказательства взрыва ракеты на самолете. У нас был козырь, который мы имели разыграть. Если бы надежды на доказательства отсутствовали, тогда бы приходилось делать громкие заявления. Мы надеемся, что в таком формате как сейчас, государственные интересы в этом деле сможем защитить гораздо лучше".

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что борт Минобороны вернется из Ирана тогда, когда сможет обеспечить возвращение всех тел погибших украинцев в результате катастрофы самолета МАУ.

Напомним, самолет Ил-76 ВСУ с командой специалистов для расследования причин катастрофы борта МАУ в Тегеране прилетел в Иран в ночь на 9 января.

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